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Lyon yakınlarında orman yangını

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Fransa'nın Lyon kentine yakın Vaugneray'da çıkan orman yangınına 35 itfaiyeci, 2 helikopter ve yangın söndürme kamyonlarıyla müdahale ediliyor. Yangında 5 bin metrekarelik alan zarar gördü, söndürme çalışmaları sürüyor.

Fransa'nın Lyon kentine yakın Vaugneray kasabasında orman yangını çıktığı belirtildi.

Le Progres gazetesinin haberine göre, Lyon'a yakın Vaugneray'da yerel saatle 11.00'de orman yangını çıktı.

Olay yerine 35 itfaiyeci, 2 helikopter ve yangın söndürme kamyonları sevk edildi.

Yangında şu ana kadar 5 bin metrekarelik alan küle döndü.

Erişimi zor olan yangın alanındaki söndürme faaliyetleri devam ediyor.

Yangının neden çıktığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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