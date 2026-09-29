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Fransa'nın güneyinde 4 vilayette turuncu alarm, Gard'da okul servisleri askıya alındı

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Meteo-France, Fransa'nın güneyindeki 4 vilayet için bu geceden itibaren şiddetli yağış ve fırtınaya karşı turuncu alarm verildiğini açıkladı. Gard Valiliği yarın okul servislerini askıya aldı; Herault Valiliği şiddetli rüzgarlar nedeniyle seyahatte dikkat istedi.

Fransa'da sel ve fırtına nedeniyle güneydeki 4 vilayet için alarm seviyesinin turuncuya çıkarıldığı bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, güneydeki Lozere, Gard, Herault ve Ardeche vilayetleri için bu geceden itibaren etkili olacak şiddetli yağışlara ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteo-France, şiddetli yağış ve fırtınanın yanı sıra sel riskine karşı da bu vilayetlerde alarm seviyesinin turuncu olarak belirlendiğini açıkladı.

Gar Valiliği de yaptığı açıklamada, sel riski nedeniyle vilayet genelinde okul servislerinin yarın için askıya alındığını duyurdu.

Herault Valiliği ise şiddetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşlardan seyahatleri sırasında dikkatli olmalarını istedi.

Turuncu alarm seviyesi, en yüksek alarm seviyesi olan kırmızının bir altında yer alıyor.

Kaynak: AA
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