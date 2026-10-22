Fransa'nın Bouches-du-Rhone vilayetinde şiddetli yağışlarda can kaybı 4'e yükseldi

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Fransa'nın güneydoğusundaki Bouches-du-Rhone vilayetinde hafta başında etkili olan şiddetli yağışlarda can kaybı sayısı 4'e çıktı, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bouches-du-Rhone Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lançon-Provence kasabasında bir evin bodrumunda 86 ve 26 yaşlarında iki kadının cansız bedenine ulaşılıdı.

Şiddetli yağışlarda Istres kentinde sele kapılan 75 yaşındaki bir adamın da hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca vilayette kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Fransa'nın güneydoğusundaki 7 vilayette şiddetli yağışlar maddi hasara yol açmıştı.

20 Ekim'de Bouches-du-Rhone'un Saint-Mitre-les-Remparts kasabasında arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA