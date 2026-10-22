Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa'nın Bouches-du-Rhone vilayetinde şiddetli yağışlarda can kaybı 4'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Bouches-du-Rhone vilayetinde şiddetli yağışlarda can kaybı 4'e yükseldi. Lançon-Provence'ta bir evin bodrumunda 86 ve 26 yaşındaki iki kadının cansız bedenine ulaşıldı, Istres'te sele kapılan 75 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi; kayıp bir kişi aranıyor.

Fransa'nın güneydoğusundaki Bouches-du-Rhone vilayetinde hafta başında etkili olan şiddetli yağışlarda can kaybı sayısı 4'e çıktı, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bouches-du-Rhone Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lançon-Provence kasabasında bir evin bodrumunda 86 ve 26 yaşlarında iki kadının cansız bedenine ulaşılıdı.

Şiddetli yağışlarda Istres kentinde sele kapılan 75 yaşındaki bir adamın da hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca vilayette kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Fransa'nın güneydoğusundaki 7 vilayette şiddetli yağışlar maddi hasara yol açmıştı.

20 Ekim'de Bouches-du-Rhone'un Saint-Mitre-les-Remparts kasabasında arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

Dünya diken üstünde! Bir bir kapatıyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Rusya-Ukrayna savaşında çözüme hiç olmadığı kadar yakınız

Trump'tan al haberi! 4 yıldır devam eden savaşta anlaşma yakın
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
Berber cinayetinin sırrı 24 saatte çözüldü! Borcunu ödememek için...

Berber cinayetinin sırrı çözüldü! Katil zanlısı bakın kim çıktı
Şarj kablosunu sökmeden gaza bastı! Uyaranlara verdiği tepki şaşırttı

Araçtaki detayı fark eden kornaya bastı, kadının tepkisi pes dedirtti
Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor

Taraftarın alınsın diye yalvardığı golcüler Devler Ligi’ni sallıyor
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı

İnfial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı