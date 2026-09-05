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Fransa'da Orman Yangını: 225 Hektar Küle Döndü

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Fransa'nın Aude ilindeki Puilaurens köyü yakınlarında çıkan orman yangınında 225 hektar alan zarar gördü. 350 itfaiye eri ve hava araçlarıyla müdahaleye rağmen yangın kontrol altına alınamadı, bölgeden uzak durulması istendi.

Fransa'nın Aude iline bağlı Puilaurens köyü yakınlarında devam eden orman yangınında 225 hektarlık alan yandı.

Aude Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Puilaurens köyü yakınlarında dün yerel saatle 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına müdahale etmek için farklı illerden 350 itfaiye eri, 100 araç, 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edildi.

Gece hava koşullarının daha iyi olmasına rağmen yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın nedeniyle şu ana kadar 225 hektarlık alan küle dönerken, gün içinde bölgede etkili olacak aşırı sıcakların yangın söndürme faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarı yapıldı.

Aude Valisi Alain Bucquet, vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin talimatlarına uymalarını istedi.

Valilik, yangının hangi nedenle çıktığına dair bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
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