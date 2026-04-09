Fransa, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının "tahammül edilemez" olduğunu belirtti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tahammül edilemez olduğunu dile getirdi.

Barrot, konuk olduğu France Inter radyosunda Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in dün Lübnan'a yönelik saldırıları kapsamında 250'den fazla kişinin öldüğüne değinen Barrot, büyük çaplı bu saldırıları şiddetle kınadıklarını söyledi.

Bakan Barrot, "Bu saldırılar, ABD ve İran arasında dün varılan geçici ateşkesi kırılgan hale getirdiği için daha da tahammül edilemez." ifadesini kullanarak, Lübnan ile dost ilişkilerine sahip herkes için dün yaşananların ciddi bir "şok" teşkil ettiğini belirtti.

"Bugün Lübnan için ulusal yas günü ve buna tamamen katılıyoruz." diyen Barrot, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini savundu.

Barrot, Hizbullah'ın silahlarını Lübnan devletine teslim etmesi beklentisini dile getirerek, "ABD ve İran arasında ateşkes bulunduğu için Lübnan, bir hükümetin günah keçisi olmamalı." diye konuştu.

İsrail'i ateşkes konusunu ele almak için Lübnan hükümetinin müzakere ve diyalog için uzattığı eli tutmaya çağırdıklarını ifade eden Barrot, "Lübnan devletinin yıkılması, Hizbullah'ı yıkmayacak, aksine onu güçlendirecek." dedi.

Hürmüz Boğazı'nı ücretli kılmaya yönelik projenin "kabul edilemez" olduğunu kaydeden Barrot, uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün insanlığın ortak yararına olduğunu savundu.

Gemilerin henüz akıcı bir şekilde söz konusu boğazdan geçemediğine dikkati çeken Barrot, bir anlaşma bulunmadıkça bu durumun böyle devam edeceğine işaret etti.