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CFCM'den aşırı sağın başörtüsü cezası tehdidine kınama

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Fransa İslam Konseyi (CFCM), aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin başörtüsü takanlara para cezası uygulama söylemlerini kınadı. CFCM, bu açıklamaların Müslüman kadınları hedef aldığını ve ayrımcılığı körüklediğini belirterek, devletin tüm kadınların özgürlüğünü koruması gerektiğini vurguladı.

Fransa İslam Konseyi (CFCM), aşırı sağcı siyasetçilerin seçimleri kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulayacakları yönündeki Müslümanları hedef alan ayrımcı açıklamalarını kınadı.

CFCM, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi siyasetçilerinin kamuoyunda tartışma yaratan ifadelerine ilişkin yazılı açıklamasında, "Mevcut koşullarda bu tür açıklamalar son derece sorumsuzcadır. Bu sözler, Fransa'nın her yerinde halihazırda hakaret, tehdit, yıldırma, ayrımcılık ve zaman zaman saldırıların mağduru olan kadınları toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya hizmet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Aşırı sağcı milletvekillerinin sözlerini şiddetle kınayan ve kadınların başörtüsü takmasının "aşırılıkçı bir ideoloji" gibi sunulmasına tepki gösteren CFCM, devletin "başörtüsü takmayı seçen bir kadını da takmamayı seçen bir kadını da koruması, kadının özgürlüğüne ve tercihine cumhuriyet yasaları çerçevesinde saygı gösterilmesi gerektiğini" vurguladı.

CFCM, RN'yi işaret ederek, Fransa gibi bir ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi partinin kamusal alanda kadınların kıyafetlerini denetlemek üzere polis ve jandarma görevlendirmeyi nasıl bir öncelik olarak görebildiğini şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi.

Fransa'da aşırı sağcı RN Partisi milletvekili Jean-Philippe Tanguy katıldığı bir programda gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulayacaklarını söylemişti.

Tanguy'un bu açıklamaları kamuoyunda tepki ile karşılanmıştı. Fransa'da kamusal alanda başörtüsü yasağı, halihazırda aşırı sağcı partinin seçim vaatleri arasında yer alıyor.

Ülkede kamu çalışanlarının yanı sıra 2004'ten bu yana ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de başörtüsü yasağı uygulanıyor.

İlk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak seçimlere iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aday olamayacak.

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Kaynak: AA
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