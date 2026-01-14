Haberler

Fransa, İran'a uydu terminalleri gönderme ihtimalini inceliyor

Güncelleme:
Fransa, İran'a internet bağlantılarını iyileştirmek amacıyla Eutelsat terminalleri gönderme olasılığını değerlendiriyor. Dışişleri Bakanı Barrot, tüm seçeneklerin incelendiğini belirtti. Fransa, İran'da sivil topluma destek vermek istiyor ve AB'nin yaptırımlarını uygulamaya devam ediyor.

Paris hükümeti, İran'a Fransız uydu operatörü Eutelsat terminalleri gönderme ihtimalini incelediklerini açıkladı.

Yeşiller (EELV) Partisi Milletvekili Christine Arrighi, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İran'a Eutelsat terminalleri gönderilmesine ilişkin, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'ya soru yöneltti.

Barrot, "Tüm seçenekleri inceliyoruz ve sizin dile getirdiğiniz seçenek de bunun bir parçası." yanıtını verdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Confavreux, İran'da sivil topluma destek vermek istediklerini belirterek, "Bakan (Barrot), Eutelsat operatörü aracılığıyla çözümleri, sivil toplum kuruluşlarının yararına internet bağlantılarının yeniden sağlanmasını incelememizi istedi." dedi.

Her olasılığa karşı hazırlıklı olmak için talimat aldıklarını anlatan Confavreux, "'Her türlü olasılık', aynı zamanda yabancı bir müdahale olasılığı ve açıkça kaçınmak istediğimiz bölgede gerilimin tırmanma riski anlamına da geliyor." şeklinde konuştu.

Confavreux, İran Devrim Muhafızları'na yönelik halihazırda Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımları olduğunu hatırlatarak, "Avrupa düzeyinde, Komisyon ile (İran'da) baskıdan sorumlu olanların tespit edilmesi ve yaptırımların uygulanması için çalışma yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

İran'daki son gelişmelerde hayatını kaybedenlerle ilgili farklı sayıların aktarıldığını, İran makamlarının ise 2 binden fazla kişinin öldüğünü açıkladığını ifade eden Confavreux, "Bu baskı kabul edilemez." dedi.

Confavreux, ABD yönetimin Grönland'e yönelik şantajının son bulması gerektiğini kaydederek, Fransa'nın G7 Liderler Zirvesi'ni 15-17 Haziran'da Evian-les-Bains kentinde ve G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ise 26-27 Mart'ta Paris çevresinde ağırlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
