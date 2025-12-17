Haberler

Fransa İçişleri Bakanlığına yönelik siber saldırıya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı

Fransa'da İçişleri Bakanlığına düzenlenen siber saldırıyla ilgili olarak 2003 doğumlu bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, daha önce benzer suçlar işlediği için yargı makamlarına bilinen bir isim. Bakan Laurent Nunez, saldırıda 'onlarca gizli dosyanın' ele geçirildiğini doğruladı.

Fransa'da savcılık, İçişleri Bakanlığının uğradığı siber saldırıya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Fransa İçişleri Bakanlığının uğradığı siber saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, 2003 doğumlu bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin, bu yıl benzer suçlar işlediği için yargı makamları tarafından bilinen bir isim olduğu bildirildi.

Fransa'da kamu makamlarına yönelik siber saldırı suçlarında öngörülen hapis cezaları, suçun niteliğine göre 10 yıla kadar çıkabiliyor.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'ya İçişleri Bakanlığının e-posta sistemine yönelik 12 Aralık'ta siber saldırı gerçekleştirildiği yönündeki haberleri doğrulamıştı.

Nunez, Bakanlığa ait "onlarca gizli dosyanın" bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini duyurmuştu.

Suçluların erişim sağladığı veri tabanları arasında Aranan Kişiler Dosyası (FPR) ve suç kayıtlarının işlenmesi sisteminin (TAJ) bulunduğunu aktaran Nunez, bunların "önemli" dosyalar olduğunu belirtmişti.

Nunez, bu "ciddi" saldırının ne boyutta olduğunu ve hangi verilerin ele geçirildiğini tam olarak bilmediklerini söylemişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
