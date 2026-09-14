Haberler

Fransa, Hürmüz Boğazı'na alternatif enerji yolları geliştirilmesini istiyor

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çatışmaların akaryakıt fiyatlarında artışa yol açtığı Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesini ve Hürmüz Boğazı'na alternatif enerji güzergahları geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çatışmaların akaryakıt fiyatlarında artışa yol açtığı Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesini ve Hürmüz Boğazı'na alternatif enerji güzergahları geliştirilmesini istediklerini belirtti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin Paris ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Zeydi'nin "Avrupa turunun ilk ayağı için Fransa'yı tercih ettiğini" vurgulayan Macron, bu ziyaretin, Fransa'nın Orta Doğu'da "bir denge rolü" üstlendiğinin göstergesi niteliğinde olduğunu ifade etti.

Emmanuel Macron, "bölgenin istikrarı için hareket etmenin, Fransız çıkarlarını savunmak" anlamına geleceğini kaydetti.

Bu bağlamda akaryakıt fiyatlarındaki baskıyı azaltmak için Hürmüz Boğazı'na alternatif enerji güzergahları geliştirilmesini ve bölgesel gerilimin düşürülmesini istediklerini dile getiren Macron, bölgesel müttefiklerle savunma ve güvenlik işbirliğinin de güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruya yanıt vermedi

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev bankadan altın tahmini

Dev bankadan altın tahmini
Mourinho dayanamadı, isyan etti: Sizden bıktım

Mourinho dayanamadı, isyan etti: Sizden bıktım
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ağaca çarptı: 14 yaralı

Minibüs ağaca çarptı! Tarım işçilerinden çok sayıda yaralı var
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler
Ne hayallerle imza atmıştı! Samet Akaydin'ın büyük mutsuzluğu

Böyle olacağını hiç hayal etmiyordu!
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü