Fransa, ABD'nin İran ile geçici ateşkesi uzatma kararını memnuniyetle karşıladı

Fransız hükümeti, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek "sağlam" bir anlaşma yapılmasını istedi.

Fransa Savunma Bakanlığı nezdindeki Devlet Bakanı Alice Rufo, France Inter kanalında katıldığı programda, Orta Doğu'daki durum ve ABD'nin İran ile geçici ateşkesi uzatma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Rufo, yoğun müzakerelerin yürütüldüğü bir dönemde geçici ateşkesin uzatılmasının kalıcı bir anlaşmaya varılması için "gerekli zamanı" sağlayacağını kaydetti.

Geçici ateşkesin uzatılması kararını memnuniyetle karşıladığını bildiren Rufo, taraflara ateşkese tam olarak uymaları ve "sağlam bir anlaşma" yapmaları çağrısında bulundu.

Bakan Rufo, ABD/İsrail-İran Savaşı sürecinde Fransa'nın uluslararası diplomasi çerçevesini inşa etmeye yönelik bir strateji izlediğini belirterek Paris'in ev sahipliğinde Hürmüz Boğazı misyonuna ilişkin konferans düzenlendiğini hatırlattı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.