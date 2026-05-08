Haberler

Fransa, geçen yıl geri çağırdığı Cezayir Büyükelçisi'ni yeniden gönderme kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa, son dönemlerde ilişkilerin gergin seyrettiği Cezayir ile "etkin diyalog" zemini kurmak için Nisan 2025'te geri çağırdığı Cezayir Büyükelçisi'ni yeniden göndereceğini duyurdu.

Fransa, son dönemlerde ilişkilerin gergin seyrettiği Cezayir ile "etkin diyalog" zemini kurmak için Nisan 2025'te geri çağırdığı Cezayir Büyükelçisi'ni yeniden göndereceğini duyurdu.

Yerel basının Elysee Sarayı'nın açıklamasına dayandırdığı haberlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla, Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'in 8 Mayıs Setif ve Guelma katliamlarını anmak üzere Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Alice Rufo ile Cezayir'e gideceği bildirildi.

Büyükelçi Romatet'nin Cezayir'deki görevine geri döneceği belirtilen açıklamada, Macron'un Cezayir ile "geleceğe yönelik güvene dayalı ilişkiler kurmak" ve bu ülke ile "etkin diyaloğu" tesis etmek istediği vurgulandı.

Sömürgeci Fransız güçleri tarafından 8 Mayıs 1945'te gerçekleştirilen katliamlarda 45 binden fazla Cezayirli öldürülmüştü. Daha önce Fransa'dan muhalif siyasetçilerin katıldığı ve Fransız devletini katliamlardaki sorumluluğunu tanımaya çağırdığı anma törenine ilk kez bir Fransız bakan katılacak.

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor

İki ülke arasında, Fransız yetkililerin yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması gibi çözüm bekleyen tarihi konular bulunuyor.

Bu sorunların yanı sıra Fransa'nın Temmuz 2024'te egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinde Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri iyice bozmuştu. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

Ayrıca Cezayir'in, Fransa'nın sınır dışı ettiği Cezayirli tutukluların ülkeye girişine izin vermeyerek geri göndermesi de son dönemde ikili ilişkileri geren konulardan olmuştu.

İki ülke ilişkileri, Nisan 2025'te Cezayir'in, 12 Fransız diplomatı sınır dışı etme kararı alması ve Fransa'nın da buna misilleme yaparak 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı edip Cezayir Büyükelçisi'ni geri çağırmasıyla tırmanmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'nun Putin'in yanındaki hareketi dikkat çekti

Putin'in önünde dikkat çeken hareket
Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!

Sevgili yaptığına bin pişman! Olay adam için toplanan imza sayısı 40 milyonu geçti

Bu görüntüyü affetmediler!

Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'nun Putin'in yanındaki hareketi dikkat çekti

Putin'in önünde dikkat çeken hareket
Durakta genç kadına bakıp kendini tatmin etti! Skandal sözlerine rağmen tahliye edildi

Şehrin göbeğinde genç kadına yapmadığı kalmadı
Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi