Fransız bakan ülkesinin Lübnan müzakerelerinden uzak tutulmasını isteyen İsrailli diplomata tepki gösterdi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lübnan-İsrail müzakereleri hakkında İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in ifadelerine tepki gösterdi. Barrot, Leiter'in müzakerelerden uzak durması gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lübnan- İsrail müzakerelerine ilişkin ifadelerinden dolayı İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'e tepki göstererek, "Lübnan hükümetleri ve İsrail hükümetleri arasındaki tarihi müzakerelerin çıkarı için Leiter'in mümkün olduğunca televizyon kameralarından ve mikrofonlardan uzak durması" gerektiğini belirtti.

Barrot, Sudan için Uluslararası Berlin Konferansı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sudan'daki insani ve güvenlik krizinin uluslararası toplumu harekete geçmeye ittiğini dile getiren Barrot, gelecek aylarda Alman mevkidaşı ile birlikte bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Barrot, İsrail ve Lübnan arasında Washington'da yapılan doğrudan görüşmelere ilişkin, İsrail'in Fransa'nın müzakere talebine olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in, Fransa'nın, Lübnan ile ilgili müzakereler için gerekli olmadığı yönündeki ifadelerini eleştiren Barrot, "Bu müzakereleri yürütme görevi görünüşe göre Lübnan'ın yeniden inşası için ihtiyaç duyacağı ortak ülkelerin sayısını en aza indirmeye odaklanmış durumda." dedi.

Barrot, Büyükelçi Leiter'e bir öneride bulunarak, "Önerim, Lübnan hükümetleri ve İsrail hükümetleri arasındaki bu tarihi müzakerelerin çıkarı için Bay Leiter'in mümkün olduğunca televizyon kameralarından ve mikrofonlardan uzak durmasıdır." diye konuştu.

Öte yandan ABD-İsrail ve İran savaşında NATO'nun rolüne ilişkin bir soruya ise Barrot, NATO'nun bu savaşla hiçbir ilgisinin olmadığını ve ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını azaltma söylemlerinin yeni olmadığını vurguladı.

İsrail büyükelçisinin açıklaması

İsrail büyükelçisi Leiter, ABD'de Lübnan ve İsrail arasındaki görüşmelerin ardından dün basına yaptığı açıklamada, "Fransızların bu müzakerelere müdahale etmesini kesinlikle istemiyoruz." demişti.

Barış müzakereleri söz konusu olduğunda Fransızları mümkün olduğunca her şeyden uzak tutmak istediklerini dile getiren Leiter, Tel Aviv hükümetinin Fransa'yı Lübnan ve İsrail arasındaki müzakerelerden uzak tutmak için çaba gösterip göstermediği hakkındaki soruya ise "(Fransızlar) Gerekli değiller. Olumlu bir etkileri yok, özellikle Lübnan'da." şeklinde yanıt vermişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Haberler.com
500

Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
81 ile özel genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı

Yuvaları yıkan meseleye Bakan Gürlek el attı: 81 ile genelge gönderdim
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı ve RTÜK ardı ardına uyardı: En ağır yaptırımlar...
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk açıklama