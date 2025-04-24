Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'tan PKK/YPG Lideri ile Görüşme

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'tan PKK/YPG Lideri ile Görüşme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Irak'ın Erbil kentinde PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya gelerek Fransa'nın Suriye Demokratik Güçleri ile dayanışma ve Kürtlerin haklarının önemine vurgu yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Erbil'de terör örgütü PKK/ Ypg elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Irak temasları kapsamında Bağdat'ın ardından geldiği Erbil'deki görüşmelerine ilişkin, X hesabından paylaşımda bulundu.

Barrot, görüşme kapsamında "Fransa'nın tarihi ortaklarıyla dayanışma ve sadakat" mesajı verdiğini savundu.

Barrot, Şahin ile görüşmesine ilişkin paylaştığı fotoğrafa "10 yıldır DEAŞ'a karşı mücadelemizdeki silah arkadaşlarımız Suriye Demokratik Güçleri'nin lideri General Mazlum ile" notunu düştü.

Ayrıca Barrot, Suriye'deki geçiş sürecinde Kürtlerin "hak ve çıkarlarının tam olarak dikkate alınması gerektiğini" kaydetti.

Barrot, Erbil'deki temaslarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.