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Fransa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Bosna Hersek'in ardından Karadağ'a ulaştı

Fransa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Bosna Hersek'in ardından Karadağ'a ulaştı
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Fransa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Bosna Hersek'in ardından Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya ulaştı. Yerel halkla buluşan konvoy, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. Sıradaki durağı Türkiye olan konvoy, yaklaşık 20 günde Filistin'e varmayı hedefliyor.

Fransa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Bosna Hersek'in ardından Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya geldi.

Podgoritsa'da bulunan "Karadağ Filistin'in yanında" yazılı duvar resminin önünde yerel halkla buluşan konvoy üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği soykırıma ve bölgedeki insani krize dikkat çekti.

Karadağ'daki Filistin ile Dayanışma Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, konvoyun Podgoritsa'ya gelişiyle Karadağ halkının Filistin'e desteğini gösterme fırsatı bulduğu ifade edildi.

Filistin Konvoyu, Fransa'nın ardından Bosna Hersek'e gelerek 1992-1995'teki savaşta soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'yı ziyaret etmiş, başkent Saraybosna'da da Filistin'e destek yürüyüşüne katılmıştı.

Konvoyun sıradaki durağı Türkiye

Fransa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu'nun Bosna Hersek ve Karadağ'ın ardından Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

Konvoyun İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'tan geçerek Irak üzerinden Ürdün'e, oradan da Filistin'e ulaşması hedefleniyor.

Avrupa'daki 10 ülkeden aktivistin katıldığı konvoyun bu yolculuğunun yaklaşık 20 gün sürmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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