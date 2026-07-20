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Fransa: AB'nin dış ilişkilerde daha hızlı yanıt vermesi için reformunu Almanya ile destekliyoruz

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Fransa, AB'nin jeopolitik sorunlara daha hızlı yanıt vermesi için reform yapılmasını istiyor. Almanya ile birlikte savunma işbirliğini güçlendirme ve FCAS projesinden ders çıkarma kararı aldılar.

Fransız hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) jeopolitik sorunlar karşısında daha hızlı harekete geçebilmesini istediklerini ve bu konudaki reform çabalarını Almanya'yla birlikte desteklediklerini bildirdi.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad, 17 Temmuz'da düzenlenen Almanya- Fransa Bakanlar Konseyi'nin ardından gündeme gelen iki ülkenin savunma alanındaki olası işbirliklerine ve birliğin geleceği hakkındaki yaklaşımlarına ilişkin Fransız Le Point dergisine açıklamalarda bulundu.

Haddad, Almanya ile Fransa'nın haziranda yeni nesil savaş uçağı geliştirmeye yönelik ortak Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) Projesi'ni iptal etmesine ilişkin olarak, bu "başarısızlıktan" üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Bununla birlikte FCAS başarısızlığından ders çıkardıklarını kaydeden Haddad, iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliklerini güçlendirmeye yönelik açık yol haritaları belirlemek ve böylesi büyük savunma projelerinin yönetişiminde hükümetlerin ve endüstrilerinin rol paylaşımlarını etkin kılmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Haddad, Avrupa kıtasını çevreleyen jeopolitik zorluklara ve Çin'in kıta üzerindeki ticari baskısına dikkati çekerek, Avrupa düzeyinde savunmadan teknolojiye, silahlanmadan Ukrayna'ya desteğe kadar pek çok konuda ortak bir yaklaşım benimsemenin önemini vurguladı.

AB Dış İlişkiler Servisi'nin (EEAS) Avrupa Komisyonu karşısında güçlendirilmesine ilişkin soruya Haddad, "Fransa ve Almanya Birliğin jeopolitik zorluklara daha hızlı ve etkili yanıt vermesi için daha güçlü, tutarlı ve uyumlu bir dış eylemi (geliştirmesini) destekliyor." yanıtını verdi.

Bu konuda Haddad, Avrupa Komisyonunun birlik kurumlarının iç örgütlenmesinde reforma gidilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmasını istediklerini söyledi.

EEAS'nin birliğin dış ilişkilerinde kilit bir rol oynadığını vurgulayan Haddad, Fransız hükümetinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a tam desteğini yineledi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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