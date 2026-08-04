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Fransa'da yangınlar 2. Dünya Savaşı mühimmatlarını ortaya çıkardı

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Gironde'daki Porge köyünde çıkan yangınlar, bölgede İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 100'e yakın havan mermisi ve çok sayıda mühimmatın bulunmasına yol açtı. Yetkililer, mühimmatların kontrollü patlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Fransa'nın Gironde vilayetindeki köyde yangınlar, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma mühimmatları ve havan mermilerini gün yüzüne çıkardı.

Yerel basındaki haberlere göre, Gironde vilayetindeki Porge köyünde yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ederken, yanan alanlarda 100'e yakın havan mermisi ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Fransız ya da Alman askerlerine ait olduğu değerlendirilen mühimmatlara ilişkin yetkililer, resmi kayıtlara göre köyde o döneme ait silah deposu olmadığını, İkinci Dünya Savaşı döneminden kaldıklarını düşündüklerini ifade etti.

Ayrıca yangınlar sırasında köyde büyük patlamalar olduğuna ve ilk başta bu patlamaların tüp patlaması sanıldığına dikkati çeken yetkililer, havan mermilerinin ve mühimmatların kontrollü şekilde patlatılması için bölgede incelemeler ve güvenlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Fransa'nın en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde'da 10 günden fazla devam eden yangınlarda 42 bin hektar alan kül olmuştu.

Tarihinin en büyük yangın dönemlerinden birinin yaşandığı ülkede bu yıl 117 bin hektardan fazla alan yandı.

Kaynak: AA
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