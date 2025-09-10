Fransa'da Yeni Başbakan Lecornu Göreve Başladı

Fransa'da eylemler devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atanan yeni Başbakan Sebastien Lecornu, görevi François Bayrou'dan devraldı.

Lecornu için başbakanlıkta devir teslim töreni düzenlendi.

Fransa'da 8 Eylül'de hükümeti düşen merkez sağcı Bayrou, törende yaptığı konuşmada, "Hükümete yardım etmek için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız." dedi.

Bayrou, Fransa'nın sonsuza kadar bölünme ve şiddet ortamı içinde kalacağını düşünmediğini belirterek, bu durumun ülkenin geleceği için bir engel teşkil ettiğini vurguladı.

"İçinde bulunduğumuz bu istikrarsızlık ve siyasi kriz tevazu gerektiriyor"

Macron'un dün atadığı yeni Başbakan Lecornu da Bayrou'ya, yardım teklifi ve görüşlerini savunmak için gösterdiği cesaretten ötürü teşekkür etti.

Lecornu, uzun bir konuşma yapmayacağını kaydederek, "İçinde bulunduğumuz bu istikrarsızlık ve siyasi kriz tevazu gerektiriyor." dedi.

Muhalefetle çalışma konusunda daha ciddi ve yaratıcı olunması gerektiğini ifade eden Lecornu, gelecek günlerde farklı siyasi ve sendika güçleriyle bir araya geleceğini duyurdu.

Düşen Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapan Lecornu, Val-d'Oise vilayetinde 1986 yılında doğdu.

Lecornu, siyasi hayatına henüz 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak başlarken, Macron'un Cumhurbaşkanı olduğu 2017'den bu yana farklı bakanlıklarda görev yaptı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, Bayrou hükümeti ile muhalefet arasındaki anlaşmazlığa yol açtı.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamıştı.

Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.