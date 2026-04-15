Fransa'da muhalefetten Siyonizm karşıtlığının cezalandırılmasına ilişkin tasarının tartışmaya açılmamasına tepki

Fransa'da muhalefet, Siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören 'Yadan Yasası'nın tartışılmaması nedeniyle 700 binden fazla imza toplayan kampanyayı eleştirdi. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi, yasaya karşı çıkanların sesini duyurmak için Ulusal Meclis'le iletişime geçti.

Fransa'da muhalefet, Siyonizm karşıtlığının cezalandırılmasını kapsayan "Yadan Yasası"nın, bu yasaya karşı başlatılan imza kampanyasının 700 bini aşmasına rağmen Ulusal Meclis'te tartışmaya açılmamasını "skandal" olarak nitelendirdi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meclis Kanunlar Komisyonu'nun "Yadan Yasası"na karşı başlatılan imza kampanyasını kapatarak, tasarının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesini engellemesine tepki gösterdi.

Tasarı karşıtı imza kampanyasına 700 binden fazla kişinin destek verdiğini hatırlatan Panot, böylesi "tarihi" bir seferberliğe rağmen tasarının Meclis Genel Kurulu'nda tartışmaya açılmamasını eleştirdi.

Panot, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'ten kampanyayı tartışmaya açmasını istedi.

Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonu, 30'a karşı 21 oyla kampanyanın, Genel Kurul'da tartışmaya açılmasını engellemişti.

Fransa'da yasa tasarılarına ilişkin kampanyalar, belli bir imza sayısına ulaşınca Meclis Genel Kurulu'nda tartışmaya açılıyor.

Caroline Yadan tarafından Kasım 2024'te sunulan tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Söz konusu tasarı, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele" adı altında Siyonizm karşıtlığının ve İsrail'e yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle tepki çekiyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
