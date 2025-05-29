Fransa'da Tarihi Mescit Tahrip Edildi

Fransa'nın Moselle vilayetine bağlı L'Hopital kasabasında eski bir mescit tahrip edildi.

Fransız Le Republicain Lorrain gazetesinin haberine göre, Saint-Avold kenti yakınlarındaki L'Hopital kasabasında bulunan eski bir Müslüman ibadethanesi tahrip edildi.

Mescidin duvarlarına gamalı haçlar çizildi ve hakaret içeren ifadeler yazıldı.

Mescitteki halılar yırtıldı, mobilyalar devrildi ve yere atılan Kur'an-ı Kerimlere zarar verildi.

Olay yerinde bulunan araba lastikleri, gaz şişeleri ve benzin bidonları, faillerin burayı kundaklamak istemiş olabileceğine işaret ediyor.

Akdeniz Halkının Arkadaşları Derneğine ait mescidin ne zaman yağmalandığı ise henüz bilinmiyor.

Dernek Başkanı Ouzagou Sdik, "3 haftadır oraya adım atmamıştık. Pazar günü orada buluşup yapılacak tadilat çalışmalarını değerlendirmeyi planlamıştık. İşte o zaman en kötüsüyle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu bina, güvenlik normlarına uygun olmadığı gerekçesiyle 2021'den bu yana ibadethane olarak kullanılmıyor.

Saint-Avold Belediye Meclisi Üyesi Tristan Atmania, Müslüman toplumuna desteğini göstermek amacıyla olay yerine gitti.

Atmania, bu menfur ve saygısız ırkçı eylemin Fransa Cumhuriyeti'nin değerlerine aykırı olduğunu vurgulayarak, faillerin bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi.

L'Hopital Belediye Başkanı Emmanuel Schuler ise "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği bu eylemi kınadı.