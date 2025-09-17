Haberler

Fransa'da Siyahi Milletvekili'ne Irkçı Mektup Gönderildi

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nden siyahi milletvekili Aly Diouara, evine ırkçı ifadeler içeren bir mektup gönderildiğini açıkladı. Diouara, nefret içerikli tehditlere ve yıldırma girişimlerine rağmen kararlılıkla görevine devam edeceğini duyurdu.

Fransa'da evine ırkçı ifadelerin yer aldığı bir mektup gönderilen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden siyahi milletvekili Aly Diouara, şikayetçi olduğunu belirtti.

Diouara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerden aldığı nefret içerikli tehdit telefonlarının ardından, evine ırkçı içerikli bir mektup gönderildiğini kaydetti.

Korku ve yıldırma yönetmelerinin kendisine boyun eğdirmeyeceğini vurgulayan Diouara, şikayetçi olduğunu ve daha kararlı şekilde görevine devam ettiğini aktardı.

Diouara, ayrıca evine gelen mektuptan kareler de paylaştı.

Mektupta, ülkedeki siyahi ve Arapların, Fransızların çoğunun umurunda olmadığı ve bu kişilerin ülkeyi yönetecek "entelektüel kapasiteye" sahip olmadığı savunuldu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
