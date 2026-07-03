Fransa'da Saint-Denis Belediyesi Mervan Barguti'ye fahri vatandaşlık verdi

Fransa'da Saint-Denis Belediyesinin, Filistin'in sembol liderlerinden ve 2002'den bu yana İsrail hapishanelerinde tutuklu olan Mervan Barguti'ye fahri vatandaşlık verdiği belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine Belediye Başkanı Bally Bagayoko, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Saint-Denis Belediyesi'nin Filistinli esir Barguti'ye fahri vatandaşlık verdiğini aktardı.

Bagayoko, Barguti'nin eşi Fedva Barguti, Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri ve Filistin'in Paris Büyükelçisi Hala Abou-Hassira'yı şehirlerinde ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, Barguti'nin bir halkın umudunu temsil ettiğini ve İsrail hapishanelerinde kötü muamele ve işkence gören Filistinli siyasi esirleri simgelediğini vurguladı.

Barguti'yi destekleyerek, Fransa'daki diğer yerel yönetimlere barışı teşvik edecek girişimleri artırmaları için güçlü bir mesaj verildiğini kaydeden Bagayoko, "Belediyeler, Fransız devletine İsrail'e silah satmayı ve Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasını sürdürmeyi reddederek uluslararası hukuku savunması gerektiğini hatırlatabilir ve hatırlatmalı." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Haziran 1959'da doğan Barguti, dört İsrailli ve bir Yunan keşişin ölümünün yanı sıra cinayete teşebbüs ve cinayet amacıyla komplo kurmak iddiasıyla Haziran 2004'te cinayetler için toplam beş müebbet, cinayete teşebbüs ve komplo suçundan da ilave 40 yıl ceza almıştı.

Hapishanede olmasına rağmen siyasi gücünü muhafaza etmeyi başaran Barguti, Şubat 2007'de Hamas ile El Fetih arasında arabulucu olmuş ve 2009'da gıyaben El Fetih liderliğine seçilmişti.