Fransa'da Rusya'nın Gölge Filosuna Ait Petrol Tankerine Soruşturma Başlatıldı

Fransa'da, Rusya'nın "gölge filo"suna ait olduğu düşünülen ve Fransa açıklarına demirlemiş bir petrol tankerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız donanması, ülkenin batısındaki Saint-Nazaire açıklarına bir petrol tankerinin demir attığına dair ihbarda bulundu.

Brest Savcılığı, ihbar üzerine tankere ilişkin soruşturma başlattı.

Fransız yetkililer, geminin, Rusya'nın gölge filosunun bir parçası olduğu ve Danimarka hava sahasına Rus dronlarıyla yapılan ihlallere karıştığından şüphelendiklerini açıkladı.

Benin bandıralı Boracay petrol tankeri birkaç gündür Fransa'nın batısındaki Saint-Nazaire açıklarında demir atmış durumda.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan gizli bir gölge filo kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.