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Fransa'da polisin liseliyi boğma iddiasına cinayete teşebbüs soruşturması açıldı

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Fransa'da liseli eylemleri sırasında Belfort'ta bir polisin lise öğrencisinin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığı iddiasıyla 'cinayete teşebbüs' soruşturması başlatıldı. Dosya bağımsız yürütülmesi için Vesoul Savcılığına devredildi, soruşturmayı IGPN yapacak.

Fransa'da bir polisin ülke genelinde düzenlenen lise eylemlerine katılan öğrencinin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığı iddiasıyla ilgili "cinayete teşebbüs"ten soruşturma başlatıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülke geneline yayılan liseli eylemleri kapsamında Belfort kentinde geçen hafta polisin bir öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili yasal adım atıldı.

Vesoul Cumhuriyet Savcısı Arnaud Grecourt, yaptığı açıklamada, Belfort'taki olayla ilgili yapılan suç duyurusunun ardından "cinayete teşebbüs"ten soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturmanın bağımsız şekilde yürütülmesi için olayla ilgili dosya Belfort Savcılığından Vesoul Savcılığına transfer edildi.

Vesoul Savcılığının talimatı üzerine soruşturmayı Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) yürütecek.

Olay

Fransa'daki liseli eylemleri kapsamında 2 Ekim'de Belfort kentinde lise öğrencileri, Courbet Lisesi yakınlarında toplanmıştı.

Sivil polis, yangın çıkarma girişiminde bulunduğundan şüphelenilen genci, liseye yakın Savoureuse Nehri yakınlarında yakalamıştı.

Sivil polisin, elleri ve dizleri nehrin içinde olan genci yakalamaya çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Birçok siyasetçi ve sosyal medya kullanıcısı, görüntülerden yola çıkarak polisin gencin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığını iddia etmişti.

Belfort Cumhuriyet Savcısı ise iddiaları yalanlamıştı.

Liseli genç, kafasını suya sokarak kendisini boğmaya çalıştığını öne sürdüğü polis hakkında cinayete teşebbüsten suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA
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