Fransa'da tokat attığı gencin yüzüne tüküren polis 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı

Güncelleme:
Fransa'da bir mahkeme, gence tokat atıp yüzüne tüküren polise 6 ay tecilli hapis cezası verdi ve kamuya açık alanlarda görev yapmasını yasakladı.

Fransa'da yerel mahkeme, gence tokat atıp yüzüne tüküren polis hakkında 6 ay tecilli hapis cezası verdi.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Bobigny Ceza Mahkemesi, dün aldığı kararla gence tokat atan Alexandre M. adlı polisin iki yıl boyunca kamuya açık alanlarda görev yapmasını yasakladı.

Alexandre M'yi ayrıca 6 ay tecilli hapis cezasına çarptıran mahkeme, meslektaşı Baptiste D'ye de olay karşısında tepkisiz kaldığı gerekçesiyle 2 ay tecilli hapis cezası verdi.

Mahkeme Başkanı, olayın aşağılayıcı olduğunu ve polis teşkilatının imajını zedelediğini belirtti.

Sanık Alexandre M, duruşmada "Bunu yapmamam gerekirdi." diyerek, davranışının görevine yakışmadığını ve pişman olduğunu dile getirdi.

Paris'in banliyösü Saint-Denis'te 28 Ağustos 2025'te Alexandre M, 20 yaşındaki Alan B'ye tokat atıp yüzüne tükürmüştü.

O anlara ait görüntüler, 5 Eylül 2025'te sosyal medyada paylaşılmış ve hızla yayılarak ülkedeki polis şiddetini yeniden gündeme getirmişti.

Alan B, şikayetçi olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
