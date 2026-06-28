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Fransa'nın doğusunda paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü

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Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Fransa'nın doğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetinde paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre kaza, Nancy kenti yakınlarındaki Tomblaine'de meydana geldi.

Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nancy-Essey Havaalanı'ndan kalkış yapan ve pilot ile birlikte iki grup halinde toplam 10 paraşütçünün bulunduğu uçak düştü.

Kazada uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in gelecek saatlerde olay yerine gideceği belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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