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Fransa'da orman yangını çıkaran 59 kişi gözaltına alındı

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülkede kasıtlı veya kazayla orman yangını çıkaran 59 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 29'unun reşit olmadığını açıkladı. Fontainebleau ormanında çıkan yangında 1300 hektar alan kül oldu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülkede kasıtlı şekilde veya kazayla orman yangını çıkaran 59 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Nunez, konuk olduğu France 2 kanalında, ülkede devam eden orman yangınlarını değerlendirdi.

Kasıtlı veya kazayla orman yangınları çıkardığı gerekçesiyle 59 kişinin gözaltına alındığını aktaran Nunez, bunlardan 29'unun reşit olmadığını kaydetti.

Nunez, gözaltına alınan kişilerden ifadesi sırasında kasıtlı yangın çıkardığını kabul eden 7 kişinin tutuklandığını, gözaltına alınan iki kişinin de başkent Paris'e 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau ormanında dün çıkan yangınla alakalı gözaltına alındığını anlattı.

Bu yangın tamamen sönmeden bölgede inceleme yapmanın imkansız olduğunu vurgulayan Nunez, Fontainebleau orman yangınında şu ana kadar toplam 1300 hektarlık alanın küle döndüğünü ifade etti.

Ulusal basın, Fontainebleau ormanında dün çıkan yangının, son 20 yılda Fransa'nın kuzey kısmındaki en büyük 3. yangın olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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