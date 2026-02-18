Fransa'da olumsuz hava koşullarına bağlı olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti

Yaklaşık 1 haftadır Nils Fırtınası'nın etkili olduğu Fransa'da olumsuz hava koşullarına bağlı olaylarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nils Fırtınası'nın etkili olmaya başladığı 10 Şubat'tan bu yana olumsuz hava koşullarına bağlı olaylarda 3 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 1 kişi hala bulunamadı.

Ülkede 14 Şubat'ta fırtınanın oldukça etkili olduğu vilayetlerden Gironde'de 1, Landes'de de 1 kişi sel nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi sırasında çalıştırdıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksitten zehirlenerek öldü.

Dordogne'da ise 15 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Maine-et-Loire'da ise dün teknesi alabora olan bir kişiye henüz ulaşılamadı.

Öte yandan Lot-et-Garonne vilayetinde 3 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı, Charente-Maritime vilayetine bağlı Saintes kentinde 2 bin evde su baskınları meydana geldi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France bugün için ülkenin batısındaki 4 vilayette alarm seviyesinin kırmızı, 9 vilayette ise turuncu olduğunu duyurdu.

Ülkede yaklaşık bir haftadır etkili olan fırtına nedeniyle bazı vilayetlerdeki yollarda maddi hasar meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.