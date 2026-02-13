Haberler

Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 450 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor

Güncelleme:
Fransa'nın elektrik altyapısından sorumlu kuruluşu Enedis, Nils Fırtınası nedeniyle ülke genelinde 450 bin evde elektrik kesintisi olduğunu duyurdu. En çok etkilenen bölgeler Nouvelle-Aquitaine ve Occitanie olarak belirtildi. Meteoroloji servisi ise sel riski nedeniyle kırmızı ve turuncu alarm verdi.

Fransa'da son günlerde etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle 450 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, bugün itibarıyla binlerce hanede elektrik kesintisinin devam ettiğini bildirdi.

Kuruluş, Nils Fırtınası'ndan en çok etkilenen Nouvelle-Aquitaine bölgesinde 292 bin, Occitanie bölgesinde ise 153 bin hanede olmak üzere, ülke genelinde toplam 450 bin hanede elektrik kesintisi olduğunu aktardı.

Öte yandan Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, sel riski nedeniyle Garonne ve Gironde vilayetlerinde kırmızı alarm, 23 vilayette de turuncu alarm verildiğini açıkladı.

Yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı.

Fransa, son birkaç gündür saatteki hızı 162 kilometreyi bulan Nils Fırtınası'nın etkisi altında bulunuyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
