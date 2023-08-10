Fransa'da Manş Denizi sınırındaki buğday silolarında yangın çıktı

Fransa'nın Manş Denizi sınırındaki La Rochelle kentinde bulunan buğday silolarında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, silolardaki buğdayı taşıyan bantta başladı ve civardaki üç siloya daha sıçradı. Yangına yaklaşık 100 itfaiye eri müdahale ediyor ve kontrol altına alınamadı. Güvenlik gerekçesiyle silolarda çalışan 20 kişi tahliye edildi ve çevre yollar trafiğe kapatıldı. Valilik, olayla ilgili soruşturma başlattı.