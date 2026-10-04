Haberler

Fransa'da liseli genç, polisi cinayete teşebbüsle suçlayarak şikayetçi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da liseli eylemler sırasında Belfort'ta liseli genç, kendisini boğmaya çalıştığını öne sürdüğü polis hakkında cinayete teşebbüsten suç duyurusunda bulundu. Eylemlerde yaklaşık 200 kişi yaralanmış, 800 okul etkilenmişti.

Fransa'da eylemlere katılan liseli genç, kafasını suya sokarak kendisini boğmaya çalıştığını öne sürdüğü polis hakkında "cinayete teşebbüs"ten suç duyurusunda bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülke geneline yayılan liseli eylemleri kapsamında Belfort kentinde dün polis şiddeti iddiasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Kentte Courbet Lisesi'ndeki eylemlere katılan genç, kendisine müdahale eden polisi "cinayete teşebbüsle" suçlayarak şikayetçi oldu.

Olay

Fransa'daki liseli eylemleri kapsamında dün Belfort kentinde lise öğrencileri, Courbet Lisesi yakınlarında toplanmıştı.

Sivil polis, yangın çıkarma girişiminde bulunduğundan şüphelenilen genci, liseye yakın Savoureuse Nehri yakınlarında yakalamıştı.

Sivil polisin, elleri ve dizleri nehrin içinde olan genci yakalamaya çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Birçok siyasetçi ve sosyal medya kullanıcısı, görüntülerden yola çıkarak polisin gencin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığını iddia etmişti.

Belfort Cumhuriyet Savcısı ise iddiaları yalanlamıştı.

Eylemlerde yaklaşık 200 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris ve çevresindeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlatılan eylemler, farklı şehirlere ve okullara yayılmıştı.

Eylemlerde eğitim görevlilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

Ayrıca 800 civarında okulu etkileyen eylemlerde 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapılmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı

A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Ortalık buz kesecek
11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı, 'O bana çarptı' dedi! Aile adalet bekliyor

11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı, ifadesi 'pes' dedirtti
Girne'deki gemi faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Gemi faciasından günler sonra bir acı haber daha geldi
Çanakkale'deki 86 bin yıllık mağarada 130 metrelik çakmaktaşı kütlesi bulundu! Taş Devri insanları ham maddeyi 'müsrifçe' kullanmış

Termal dron ortaya çıkardı! Taş Devri insanı burada savurganmış
Katliam gibi kaza! En az 17 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi! Dükkanını açtı

Emekli olunca başladığı hobi hayatını değiştirdi! Dükkanını açtı
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede

Eski SPK Başkanı için Teftiş Kurulu devrede