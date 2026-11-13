Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa'da lise gösterilerinde İçişleri Bakanı'na göre yaklaşık 350 öğrenci yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, haftalardır süren lise gösterilerinde yaklaşık 350 öğrencinin yaralandığını bildirdi. Nunez, öğrencilerin çoğunlukla havai fişek fırlatılması sonucu yaralandığını ve soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Fransa'da haftalardır devam eden ve şiddet olaylarına da sahne olan gösterilerde yaklaşık 350 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu LCI kanalında, lise öğrencilerinin haftalardır süren gösterilerine ilişkin açıklama yaptı.

Nunez, gösterilerin başından bu yana zor geçtiğini belirterek, bazı şiddet vakalarıyla ilgili eğitim personelinin suç ortaklığı etmiş olabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirten Nunez, liselerin çevresinde öğrencileri şiddetli biçimde gösterileri sürdürmeye teşvik eden birtakım yetişkinlerin olabileceğini savundu.

Nunez, Mulhouse kentindeki gösteri alanından geçerken 17 yaşındaki Maissa isimli gencin polisin kullandığı mühimmat sonucu gözünü kaybetmesinin "dramatik bir olay" olduğunu dile getirerek, bu konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Gösteriler sırasında yaklaşık 350 öğrencinin yaralandığını söyleyen Nunez, öğrencilerin çoğunlukla havai fişek fırlatılması sonucu yaralandıklarını ifade etti.

Yarın ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 50 ila 60 yürüyüş düzenleneceğini tahmin ettiklerini dile getiren Nunez, bu yürüyüşlerde de geçen haftakilere benzer güvenlik tedbirleri alacaklarını duyurdu.

Fransa'da lise öğrencileri, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'den bu yana gösteriler düzenliyor.

Kaynak: AA
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor20

Hayra alamet değil! Üst düzey isimler askeri üslere taşınmaya başladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su molası hayatını kurtardı! İzmir'deki faciada yaralanan kaynak işçisi yaşadıklarını anlattı

Su molası hayatını kurtardı! Mesai arkadaşından geriye bu anısı kaldı
Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi18

Her şeyi değiştirecek ifade: Evine gittim, 149 bin lira gönderdi
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak15

Telefon almayı düşünenlere kötü haber!
Şehit haberi gelince Mustafa Ceceli'nin konseri yarıda kesildi

Vali sahneye çıkıp acı haberi verdi! Mustafa Ceceli konseri bitirdi
Nvidia CEO'sunun istifası sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor!

Dünyayı sarsan istifa sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor
Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! Çalışanlara ilk mesajı dikkat çekti