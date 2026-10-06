Fransa'da lise eylemleri yayıldı, sendikaların çağrısıyla binlerce kişi sokağa indi

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Fransa'da günlerdir devam eden lise eylemlerine destek için sendikaların çağrısıyla toplumun farklı kesimlerinden binlerce kişi sokağa indi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 17 Eylül'de başlayan ve ülkenin farklı şehirlerine yayılarak büyüyen eylemlere çiftçiler, işçiler, öğretmenler ve veliler de destek verdi.

Başta eğitim sendikaları olmak üzere çok sayıda sendikanın çağrısıyla binlerce kişi Nantes, Lyon, Marsilya, Paris gibi büyük şehirler dahil birçok yerde eylemci gençlerin yanında olmak için sokağa çıktı.

Pankartlar ve sendika bayrakları ile yürüyüş yapan eylemciler, hükümetten lise öğrencilerinin taleplerinin karşılanmasını istedi.

Paris Emniyet Müdürlüğü başkentteki destek yürüyüşüne 20 ila 40 bin kişinin katılacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Öte yandan liselilere yönelik polis şiddetine ilişkin eleştirilerin arttığı bir dönemde İçişleri Bakanı Laurent Nunez, polis müdahalesinin orantılı olacağı taahhüdünde bulundu. Nunez, gün boyunca görev yapacak polislerin ancak kamu mallarına zarar girişimlerini engellemek için harekete geçeceğini söyledi.

Ile-de-France bölgesi Başkanı, şiddet olaylarına karışan liselilere yardımları kesmek istiyor

Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi Başkanı Valerie Pecresse, BFMTV'de katıldığı programda, şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerin bölgeye maliyetinin 7 milyon avro olduğunu söyledi.

Eylemci gençlerin okulları ateşe vermesine ve çöp kovalarını yakmasına tepki gösteren Pecresse, kamu malına zarar veren ve disiplin cezası alan gençlere verdikleri bursları keseceklerini kaydetti.

Şu ana kadar 6 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapılan eylemlerde 715'i güvenlik görevlisi, 215'i öğrenci, yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler ülkenin farklı şehirlerine yayılarak büyümüştü.

Kaynak: AA