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Fransa'da lise eylemleri sürerken Ile-de-France'da 160'tan fazla lise bugün kapandı

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Ile-de-France Başkanı Valerie Pecresse, lise eylemleri nedeniyle liselerin 3'te 1'ine denk gelen 160'tan fazla okulun bugün kapalı olacağını duyurdu. Eylemlerde şu ana kadar 170'i lise öğrencisi, 600'ü güvenlik görevlisi olmak üzere yaklaşık 800 kişi yaralandı.

Fransa'da günlerdir devam eden lise eylemleri yer yer şiddet olaylarına sahne olurken, eylemlerin yoğunlaştığı başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki 160'tan fazla lisenin bugün kapalı olacağı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle lise öğrencilerinin günlerdir sürdürdüğü eylemler devam ediyor.

Ile-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse basına yaptığı açıklamada, yer yer şiddet olaylarının da yaşandığı ve okulların hasar gördüğü eylemler nedeniyle başkent Paris'in de içinde yer aldığı bölgedeki liselerin 3'te 1'ine karşılık gelen 160'tan fazla okulun bugün kapalı olacağını duyurdu.

Ayrıca Pecresse, okullardaki maddi hasarın buna yol açanlar ve aileleri tarafından karşılanması gerektiğini vurguladı.

Fransa Eğitim Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülke genelinde eylemlerde zarar gören yaklaşık 500 okulun kapalı olacağı duyurulmuştu.

Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde şu ana kadar 170'i lise öğrencisi ve 600'ü güvenlik görevlisi, yaklaşık 800 kişi yaralandı.

Ayrıca 24 okulun ateşe verildiği eylemlerde şu ana kadar 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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