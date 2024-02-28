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Fransa'da Kürtaj Hakkı Anayasal Güvence Altına Alınıyor

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Fransa'da yapılan oylamada kürtajı anayasal güvence altına alan yasa tasarısı Senato'da kabul edildi. Tasarının Kongre'de oylamaya sunulması bekleniyor.

Fransa'da, kürtajı anayasal güvence altına alan yasa tasarısına ilişkin Senato'da yapılan oylamada senatör çoğunluğu tasarıya "evet" dedi.

Kürtaj hakkının Fransız Anayasasında yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı Senato'da kabul edildi.

Kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınmasını sağlayan tasarı 50 "hayır" oyuna karşı 267 "evet" oyuyla Senato'dan geçti. 22 Senatör çekimser oy kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, tasarının, Parlamentonun iki kanadının bir araya geldiği Kongre'de 4 Mart'ta görüşüleceğini duyurdu.

Tasarının, anayasada bir değişiklik yapmayı öngördüğü için Kongrede oylamaya sunulması gerekiyor.

Paris'te kürtajın anayasal güvence altına almasını talep edenler Sorbonne Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Kürtaj hakkının Fransız Anayasasında yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta, Ulusal Mecliste kabul edilmişti.

Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor.

Tasarı Kongreden geçerse, Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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