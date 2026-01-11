Haberler

Fransa'da Çığ Düşmesi Sonucu 2 Kayakçı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Val-d'Isere kayak merkezinde pist dışında kayak yaparken çığ altında kalan iki kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayakçılar üzerlerinde çığ alıcı cihazı bulundurmuyordu.

PARİS, 11 Ocak (Xinhua) -- Fransa'nın Savoie bölgesine bağlı Val-d'Isere kayak merkezinde cumartesi günü pist dışında kayak yaparken çığ altında kalan iki kişi hayatını kaybetti.

Fransız gazetesi Le Figaro'nun Val-d'Isere Turizm yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, iki kayakçının yaklaşık 2,5 metre kalınlığındaki kar tabakasının altında kaldığı, kurtarma ekiplerinin yerlerini tespit ederek ulaştığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedikleri bildirildi.

Açıklamada, kayakçıların üzerlerinde çığ alıcı-verici cihazı bulunmadığı, yerlerinin yalnızca cep telefonları aracılığıyla tespit edilebildiği bildirildi. Kurtarma ekiplerinin, kayakçılara ulaşabilmek için geniş bir alanda kar örtüsünü taramak zorunda kaldığı kaydedildi.

Kar altından çıkarıldıklarında kalpleri durmuş olan her iki kayakçının da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Savoie bölgesinde yer alan Val d'Isere, kış sporları merkezi açısından ünlü bir kayak merkezi olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
Ilgaz'da satılan bal dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en pahalı balı, o ilçemizde satıldı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu