Fransa'da güzellik salonunda el bombası patlaması sonucu 6 kişi yaralandı

Grenoble kentinde bir güzellik salonunda meydana gelen el bombası patlaması sonucu 6 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble kentinde, bir güzellik salonunda el bombasının patlaması sonucu 6 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

France 3'ün haberine göre, Grenoble kent merkezindeki güzellik salonunda öğleden sonra 3 sıralarında el bombası patladı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri intikal ederken, bölgede güvenlik alanı oluşturuldu.

Emniyet, patlama sırasında biri çocuk 6 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
