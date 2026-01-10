Haberler

Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 92 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor

Güncelleme:
Fransa'da 8-9 Ocak tarihlerinde etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi, 92 bin hanede hâlâ devam ediyor. Enedis, elektrik altyapısını restore etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa'da Goretti Fırtınası nedeniyle 92 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor.

Ülke genelinde 8-9 Ocak'ta etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısı on binlerce hanede sürüyor.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis'ten yapılan açıklamaya göre, Goretti Fırtınası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan 380 bin hanenin dörtte üçünden fazlasında bu sorun çözüldü.

Ülkede Manş, Calvados, Seine-Maritime, Eure ve Orne vilayetlerinde toplam 92 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor.

Enedis ekipleri, elektriğin tüm hanelere yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Goretti Fırtınası ayrıca, elektrik üretimi üzerinde de etkilere neden oldu.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Fransız elektrik şirketi Electricite de France (EDF), 8 Ocak gecesinden bu yana Flamanville Nükleer Santrali'nin reaktörlerinde elektrik üretmiyor.

Fransa'da 8 Ocak gecesi saatte yaklaşık 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızı, kuzeyde yer alan Normandiya bölgesindeki Gatteville köyünde 213 kilometre olarak kayıtlara geçmişti.

İçişleri Bakanlığı, Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını açıklamıştı.

