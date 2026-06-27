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Fransa'da Araplara yönelik ırkçı ifadeler kullanan 3 kişi yargılanacak

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Fransa'nın Aveyron vilayetindeki bir gece kulübünde Araplara yönelik ırkçı ifadeler kullanan 3 kişi, 'ırkçı saikle nefrete tahrik' suçlamasıyla 2027'de yargılanacak. Şüpheliler alkolün etkisiyle hareket ettiklerini savundu.

Fransa'nın Aveyron vilayetindeki gece kulübünde Araplara yönelik ırkçı ifadelerde bulunan 3 kişinin gelecek yıl yargılanacağı öğrenildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Aveyron'a bağlı Rodez kentinde Araplara yönelik ırkçı ifadelerin kullanıldığı gece kulübünde bulunan 3 kişi, bu hafta polise ifade verdi.

Bu kişiler, hiçbir siyasi güdü olmaksızın alkolün etkisiyle hareket ettiklerini savundu.

Rodez Cumhuriyet Savcısı Nicolas Rigot-Muller, 3 kişinin "ırkçı saikle nefrete tahrik" suçlamasıyla 17 Şubat 2027'de yargılanacağını belirtti.

Olay

Rodez'deki gece kulübünde 5 Haziran'da birçok kişi, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen'i kastederek "Marine iktidara, Araplar mezbaha" ifadelerini kullanmıştı.

O anlara ait görüntüler, sosyal medyaya yansımış, tepki çeken görüntülerle ilgili solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Aveyron Milletvekili Laurent Alexandre, suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayla ilgili "nefrete ve şiddete tahrik etme" iddiasıyla 20 Haziran'da soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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