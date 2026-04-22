İsrail'in AKPM gözlemci üye statüsüne son verilmesi çağrısıyla Strazburg'da eylem düzenlendi

Strazburg'da toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki gözlemci üye statüsünün sonlandırılması için eylem yaptı. LFI milletvekili Emmanuel Fernandes, eylemde yaptığı açıklamada, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Fransa'nın Strazburg kentinde, İsrail'in Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) gözlemci üye statüsüne son verilmesi çağrısıyla eylem yapıldı.

Filistin destekçileri, Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasının önünde toplandı.

AKPM'nin Fransız üyelerinden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Emmanuel Fernandes, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan eyleme ilişkin açıklama yaptı.

Fernandes, İsrail Meclisinin AKPM nezdindeki gözlemci statüsüne son verilmesini talep etmek için öğle saatlerinde bir araya geldiklerini dile getirerek, "Soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, insan haklarını ayaklar altına alıyor. Avrupa Konseyi insan haklarının garantörüdür: bu rezalet sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Fransız milletvekili Fernandes'in aynı platformda paylaştığı fotoğraflara göre, eyleme katılanlar ellerinde Filistin ve Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketlerine ait bayraklar taşıdı.

Eyleme katılanlar arasında AKPM üyelerinden LFI milletvekili Gabrielle Cathala da yer aldı. Cathala, eylem sırasında "Filistinli siyasi mahkumlar için özgürlük" yazılı dövizi taşıdı.

Fernandes, dün sosyal medya platformundan, İsrail'in AKPM nezdindeki gözlemci üye statüsüne son verilmesi talebiyle Avrupa Konseyi binasının önünde eylem düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

