Fransa'da Filistin destekçisi EuroPalestine Derneğinin başkan yardımcısı gözaltına alındı

Fransa merkezli EuroPalestine Derneği Başkan Yardımcısı Nicolas Shahshahani'nin "terör propagandası yapma" gerekçesiyle evi arandıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.

EuroPalestine Derneği Başkanı Olivia Zemor, ABD merkezli X sosyal medya platformunda, eşi Shahshahani'nin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Zemor, sabah 06.00'da İle-Saint-Denis'deki evlerinin kapısının sert şekilde çalındığını ve polisin eve geldiğini belirtti.

Maskeli 8 kişinin evlerine girerek Shahshahani'yi tuttuğu ve kendisinin eşine yaklaşmasına izin vermediğini kaydeden Zemor, polisin eşyalarını alt üst ederek evlerini aradığını vurguladı.

Zemor, polisin bunu "terör propagandasını" ve 7 Ekim 2025'teki gösteride sarf edilen sözleri gerekçe göstererek yaptığını ifade ederek, evdeki arama sırasında bir polisin kendileri hakkında "Yahudileri pek sevmiyor gibiler." dediğini aktardı.

Polisin daha sonra kendisinin ve eşi Shahshahani'nin Yahudi olduğunu öğrendiğini kaydeden Zemor, memura Yahudileri ve İsrail'in politikasını birbiriyle karıştırmanın tehlikeli olduğunu söylediğini belirtti.

Polisin evlerinde silah bulamadığına, yalnızca 2 kefiyeyi ganimet gibi salladığına dikkati çeken Zemor, polisin hasta eşinin ilaçlarını almasına fırsat vermeden onu götürdüğünü ifade etti.

Zemor, polisin eşini 18 Mart'ta getireceğini söylediğini aktararak, derneğinin başkan yardımcısının gözaltına alınmasını "yıldırma politikası" olarak nitelendirdi.

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in Filistinlilerin hakkı ve uluslararası hukuk için 24 yıldır mücadele veren EuroPalestine derneğini yasaklamak istediğine işaret eden Zemor, "Hukuk kelimesinin bu ülkede bir anlamı kaldı mı?" ifadesini kullandı.