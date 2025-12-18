Haberler

Fransa'da hastalarını zehirleyen eski anestezi uzmanına ömür boyu hapis cezası

Fransa'da hastalarını zehirleyen eski anestezi uzmanına ömür boyu hapis cezası
Güncelleme:
Fransa'nın Besançon kentinde, 30 hastasını zehirleyerek 12'sinin ölümüne yol açan eski anestezi uzmanı Frederic Pechier, mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'nın doğusunda bir şehirde hastalarını zehirlediği tespit edilen eski anestezi uzmanına ömür boyu hapis cezası verildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Besançon kentindeki Doubs Ceza Mahkemesi 30 hastasını zehirlemek ve bu hastalardan 12'sinin ölümüne yol açmakla suçlanan Frederic Pechier isimli eski anestezi uzmanı hakkında kararını açıkladı.
Mahkeme 30 vakada da suçlu bulduğu uzmanı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
Eski uzman Pechier hakkında ilk kez 2017 yılında hastaları zehirlediği şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.
Eski anestezi uzmanı Pechier 2008-2017 yıllarında görev yaptığı iki farklı klinikte yaşları 4 ila 89 arasında değişen 30 hastayı zehirlemek ve bunlardan 12'sinin ölümüne yol açmakla suçlanmıştı.
Pechier'in hastaların ilaçlarına kalplerinin aniden durmasına yol açacak tıbbi sıvılar karıştırdığı iddia edilmişti.
Eski anestezi uzmanı 10 gün içinde mahkemenin kararına karşı temyiz yoluna gidebilir.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
