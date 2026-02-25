Fransa'da hükümete karşı verilen 2 gensoru önergesi reddedildi

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun ülkenin enerji politikalarına yön verecek stratejisini kararname ile geçirmesine tepki olarak muhalefet partilerinin hükümete karşı sunduğu gensoru önergeleri reddedildi.

Başkent Paris'te Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, Ulusal Birlik (RN) ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partilerinin hükümetin enerji politikalarına yön verecek stratejisini kararname ile geçirmesine karşı çıkarak sunduğu 2 gensoru görüşüldü.

Genel Kurul'da yapılan oylamada RN Partisi'nin önergesine 140 milletvekili, LFI Partisi'nin önergesine ise 108 milletvekili destek verdi.

Yeterli oy sayısına ulaşamayan 2 gensoru önergesi Ulusal Meclis'te reddedildi. Böylelikle Lecornu hükümeti düşmedi.

Lecornu, Genel Kurul'da oylama öncesi yaptığı konuşmada, enerji konusuyla ilgili doğaçlamayla hareket edilemeyeceğini vurguladı.

Enerji meselesinin Fransızların alım gücünü de etkilediğine işaret eden Lecornu, ithal fosil yakıtların pahalı olduğunu kaydetti.

Lecornu, LFI ve RN partilerinin enerji konusunda çok dar bir bakış açısına sahip olduğunu belirterek, RN'nin enerji konusunda veriler uydurduğunu, LFI'nin ise Rus gazı ithal etmeyi savunduğunu ileri sürdü.

LFI Partisi'nin şiddet konusunda belirsiz bir tutum sergilediğini iddia eden Lecornu, söz konusu partiyi saflarında ve fikirlerinde "temizlik" yapmaya çağırdı.

Lecornu, söz konusu 2 partinin sunduğu gensoru önergelerinin gereksiz bir siyasi karmaşa yarattığını kaydetti.

Süreç

Hükümetin 12 Şubat'ta ülke için açıkladığı çok yıllı enerji stratejisinde, nükleer enerjiden elde edilen elektrik üretiminin artırılması, rüzgar ve güneş enerjisine ise daha az yatırım yapılması öngörülüyor. Ayrıca bu strateji kapsamında Fransa'da altı yeni nesil nükleer reaktörün inşası planlanıyor.

LFI ve RN partileri, 2035 yılına kadar Fransa'nın enerji politikalarına yön verecek stratejisini 13 Şubat'ta kararname ile geçiren hükümete tepki göstererek, Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunmuştu.

RN Partisi, kararnameyi "parlamentoya karşı liberal olmayan bir eylem" olarak niteleyerek, strateji belgesinde öngörülen adımları da "nükleer enerjiyle ilgili yalan söylendiği ve kamu maliyesi açısından büyük bir risk oluşturduğu" gerekçesiyle eleştirmişti.