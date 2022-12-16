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Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi öldü

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Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi öldü

Fransa'nın Rhone bölgesindeki Lyon kenti yakınlarında bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransa'nın Rhone bölgesindeki Lyon kenti yakınlarında bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rhone Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 03.12'de 7 katlı bir apartmanda yangın çıktığı belirtildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 2'si itfaiyeci 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerince söndürülen yangının nedeninin henüz tespit edilmediği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Fransa Lyon Güncel Haberler

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