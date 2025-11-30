Fransa'da Bina Yangını: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetindeki 3 katlı bir binada çıkan yangında, aralarında 16 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi. Yangına müdahale eden 70 itfaiyeci, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.
Meurthe-et-Moselle Valiliğinin açıklamasına dayandırılan ulusal basındaki haberlere göre, vilayete bağlı Nancy şehri yakınlarında bulunan Neuves-Maisons'taki 3 katlı binada gece saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 70 itfaiyecinin müdahalede bulunduğu yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 5 kişi hayatını kaybetti.
Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel