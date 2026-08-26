Haberler

Fransız Askerlere Irkçı Bayrak Soruşturması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Savunma Bakanlığı, beyaz ırkçılığın sembolü Rodezya bayrağı ile poz veren iki grup asker hakkında disiplin soruşturması başlattı. Bakanlık, orduda ayrımcılığa ve ırkçılığa tolerans gösterilmeyeceğini açıkladı.

Fransa'da, beyaz ırkçılığın sembollerinden sayılan Rodezya bayrağı ile poz veren askerler hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa Savunma Bakanlığı bazı askerlerin görevleri sırasında Rodezya bayrağı açarak poz verdikleri görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçti.

Bakanlık, Afrika kıtasında bugünkü Zimbabve topraklarında kurulan, beyaz azınlığın baskıcı ve ayrılıkçı bir yönetim kurduğu, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hiçbir zaman tanınmayan Rodezya devletinin bayrağını taşıyan askerlere ilişkin bu konuda duruşlarının net olduğunu ve tolerans göstermeyeceklerini belirtti.

Ayrımcılığın ve ırkçılığın orduda yeri olmadığını kaydeden Bakanlık, Rodezya bayrağı ile poz veren biri Fransa'nın Nimes kentindeki piyade alayında görevli, diğeri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) eğitimde olan iki grup asker hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Afrika'da İngiliz sömürgeciliğinin son dönemlerine denk gelen 1965-1979 yıllarında bugünkü Zimbabve topraklarında kurulan, beyaz ırkçılığına dayalı ayrılıkçı bir yönetimin benimsendiği uluslararası tanınırlığı olmayan bir devlet olan Rodezya'nın bayrağı Neonazi ve aşırı sağcı gruplar tarafından sembol olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA
'Atın kuyruğunu bağlamak' ne anlama geliyor! İşte Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı o geleneğin tarihi

Konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin anlamı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte yeni hamlesi...
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü

Polis etten duvar ördü! Herkes onları konuşuyor
Şanlıurfa'da sıra dışı hava olayı! Bu kez kuzeyden geldi

Sıra dışı toz bulutu şehri karıştırdı

Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada

Ölümle burun buruna geldi! Polis böyle kurtardı
Cezaevinden izinli çıktı, sırra kadem bastı! İstanbul'da 26 gün sonra cesedi bulundu

26 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu
RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı

Kadınların kıyafetlerini görüp, Türkiye için skandal sözler kullandı
Galatasaray'a Ismaila Sarr transferinde kötü haber

Galatasaray'ın yüzü yine gülmedi