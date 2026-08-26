Fransız Askerlere Irkçı Bayrak Soruşturması

Fransa'da, beyaz ırkçılığın sembollerinden sayılan Rodezya bayrağı ile poz veren askerler hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa Savunma Bakanlığı bazı askerlerin görevleri sırasında Rodezya bayrağı açarak poz verdikleri görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçti.

Bakanlık, Afrika kıtasında bugünkü Zimbabve topraklarında kurulan, beyaz azınlığın baskıcı ve ayrılıkçı bir yönetim kurduğu, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hiçbir zaman tanınmayan Rodezya devletinin bayrağını taşıyan askerlere ilişkin bu konuda duruşlarının net olduğunu ve tolerans göstermeyeceklerini belirtti.

Ayrımcılığın ve ırkçılığın orduda yeri olmadığını kaydeden Bakanlık, Rodezya bayrağı ile poz veren biri Fransa'nın Nimes kentindeki piyade alayında görevli, diğeri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) eğitimde olan iki grup asker hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Afrika'da İngiliz sömürgeciliğinin son dönemlerine denk gelen 1965-1979 yıllarında bugünkü Zimbabve topraklarında kurulan, beyaz ırkçılığına dayalı ayrılıkçı bir yönetimin benimsendiği uluslararası tanınırlığı olmayan bir devlet olan Rodezya'nın bayrağı Neonazi ve aşırı sağcı gruplar tarafından sembol olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA