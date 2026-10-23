Fransa'da Austen Fırtınası 160 bin hanede elektrik kesintisine yol açtı

Fransa'da Austen Fırtınası 160 bin hanede elektrik kesintisine yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'da Austen Fırtınası nedeniyle 23 vilayette turuncu alarm verildi, rüzgarın saatte 140 kilometreye ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Fırtına 160 bin hanede elektrik kesintisine, Morbihan'da 4 noktada yangına ve demir yolu ile deniz ulaşımında aksamaya yol açtı.
Fransa'da çoğunluğu Atlantik kıyılarında yer alan 23 vilayette Austen Fırtınası nedeniyle alarm seviyesinin turuncuya çıkarıldığı bildirildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin batı ve kuzey kesimlerindeki vilayetlerde saatteki hızı 140 kilometreyi bulabilecek rüzgarlara karşı uyarıda bulundu.
Bu vilayetlerde alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiğini açıklayan Meteo-France, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ile-de-France, Normandiya ve Bretonya bölgeleri ile Hauts-de-France vilayetinde demir yolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşandığını açıkladı.
Ayrıca Austen Fırtınası, Fransa ile İngiltere arasındaki deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Morbihan vilayetinde fırtınanın elektrik altyapısına hasar vermesi nedeniyle 4 noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri gece boyu bu yangınlara onlarca müdahalede bulundu.
Enedis elektrik şirketi, Austen Fırtınası'ndan etkilenen bölgelerde 160 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.