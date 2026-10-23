Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa'da Austen Fırtınası 160 bin hanede elektrik kesintisine yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da Austen Fırtınası nedeniyle 23 vilayette turuncu alarm verildi, rüzgarın saatte 140 kilometreye ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Fırtına 160 bin hanede elektrik kesintisine, Morbihan'da 4 noktada yangına ve demir yolu ile deniz ulaşımında aksamaya yol açtı.

Fransa'da çoğunluğu Atlantik kıyılarında yer alan 23 vilayette Austen Fırtınası nedeniyle alarm seviyesinin turuncuya çıkarıldığı bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin batı ve kuzey kesimlerindeki vilayetlerde saatteki hızı 140 kilometreyi bulabilecek rüzgarlara karşı uyarıda bulundu.

Bu vilayetlerde alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiğini açıklayan Meteo-France, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ile-de-France, Normandiya ve Bretonya bölgeleri ile Hauts-de-France vilayetinde demir yolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşandığını açıkladı.

Ayrıca Austen Fırtınası, Fransa ile İngiltere arasındaki deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Morbihan vilayetinde fırtınanın elektrik altyapısına hasar vermesi nedeniyle 4 noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri gece boyu bu yangınlara onlarca müdahalede bulundu.

Enedis elektrik şirketi, Austen Fırtınası'ndan etkilenen bölgelerde 160 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Kaynak: AA
96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor

Beşiktaş Avrupa'da yenilgi nedir bilmiyor
Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltı

Canlı bahiste "7 saniye" oyunu! Vurdukları para inanılmaz
Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş

Kadınlar tuvaletinde yakalandı! Telefonundaki görüntüler rezalet
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi: Seni bulup...
Olaitan'dan alkış alan performans: Avrupa'da 6 gole katkı

Transfer olduğunda burun kıvrılmıştı! Rakiplerinin korkulu rüyası oldu
Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

"Bela gelir, musibet gelir" diyerek tüm Trabzon'u uyardı