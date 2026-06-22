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Aşırı sıcakların etkisi altındaki Fransa'da 13 kişi boğularak öldü

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Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hafta sonundan bu yana serinlemek için suya giren 13 kişi boğuldu. 49 vilayette kırmızı alarm verilirken, 845 okulda eğitime ara verildi.

Fransa'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken hafta sonundan bu yana serinlemek için suya giren 13 kişinin boğulduğu bildirildi.

Yerel basının, ülkenin kriz yönetiminden sorumlu Ulusal Sivil Güvenlik Kurumunun Sözcüsü Jerome Boulanger'in açıklamalarına dayandırdığı haberlerde, ülke genelinde rekor seviyede sıcaklıkların etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Boulanger, aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa'da hafta sonundan bu yana 13 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca Boulanger, hayatını kaybedenlerden birinin Poitiers şehrinde 17 yaşında, diğerinin ise Seine-et-Marne vilayetinde 13 yaşında çocuklar olduğu bilgisini paylaştı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, alarm seviyesinin 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette ise turuncuya yükseltildiğini duyurdu.

Öte yandan Eğitim Bakanlığının kararıyla bugün 845 okulda eğitim öğretime ara verildi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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