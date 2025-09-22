Fransa'da 86 Belediyede Filistin Bayrağı Asıldı

Fransa, Filistin Devleti'ni bugün tanıma hazırlığındayken, İçişleri Bakanlığının uyarısına rağmen ülkede 86 belediyede Filistin bayrağı asıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın bugün Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansta Filistin Devleti'ni tanıma kararını açıklaması beklenirken, hükümetin bu kararını destekleyen belediyelerde Filistin bayrağı göndere çekildi.

Aralarında Nantes, Stains ve Saint-Denis'in olduğu 86 belediye İçişleri Bakanlığının yasağına rağmen binalarına Filistin bayrağı astı.

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan geçen hafta yaptığı açıklamada, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağı 22 Eylül'de, "Filistin bayraklarının belediyelerde dalgalandırılması" çağrısı yapmıştı.

Fransa'da düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise böylesi bir hareketin kamu hizmeti veren kurumların uyması gereken "tarafsızlık ilkesine" aykırı olduğunu savunarak, valilere Filistin bayrağı asacak belediyeleri şikayet etmeleri talimatı vermişti.

Eyfel Kulesi'ne Filistin ve İsrail bayraklarının yan yana yansıtılması tepki çekti

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da ABD merkezli Bluesky sosyal medya platformundan Eyfel Kulesi'nin fotoğrafına yer verdiği açıklamasında, "Paris, Filistin Devleti'nin tanınması için Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) tarafından Birleşmiş Milletlere taşınan girişimi destekliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ve Filistin bayraklarının yansıtıldığı Eyfel Kulesi fotoğrafı ile birlikte Hidalgo, iki devletli çözümden geçen barıştan yana olduklarını vurguladı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı belediyelerin Filistin bayrağını asmasını yasaklarken, Fransa'nın önde gelen turistik sembollerinden Eyfel Kulesi'ne Filistin bayrağının yanında İsrail bayrağının da yansıtılması tepki ile karşılandı.