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Fransa'da 6 vilayette orman yangını riskine karşı "kırmızı alarm" verildi

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Fransa'da 2 haftadır süren aşırı sıcaklar nedeniyle güneydeki 6 vilayette orman yangını riskine karşı kırmızı alarm seviyesine geçildi. Yetkililer, yangın riskinin yüksek olduğunu ve önlemlere uyulması gerektiğini belirtti.

Fransa'da 6 vilayette orman yangını riskine karşı alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

Fransa'da 2 hafta boyunca etkili olan aşırı sıcaklarla birlikte, orman yangını nedeniyle farklı vilayetlerde alarm seviyesi artırıldı.

Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France'den yapılan açıklamaya göre, orman yangını riski nedeniyle güneydeki 6 vilayette "kırmızı alarm", Ardeche, Drome ve Var vilayetlerinde ise "turuncu alarm" verildi.

Fransa'nın Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu Temsilcisi David Annotel, kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, henüz daha 1 Temmuz'da olmalarına rağmen orman yangını riski konusunda endişeli olduklarını dile getirdi.

Annotel, malzemelerin ve personelin halihazırda bu durum dolayısıyla çok fazla sıkıntı çektiğini aktararak, ellerindeki imkanların sınırsız olmadığına ve bunlarla 2 ay boyunca dayanmaları gerekeceğine işaret etti.

Mevcut hava koşullarının yangın riskini artırdığını söyleyen Annotel, rüzgarın saate 30 kilometre hıza ulaştığını, nem oranın yüzde 30'un altında olduğunu ve hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiğini belirtti.

Annotel, her 9 orman yangından 1'inin insan kaynaklı olduğunun altını çizerek, valiliklerin kararlarına uyulması, ormanlarda sigara içilmemesi ve yalnızca beton zeminlerde mangal yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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