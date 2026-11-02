Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa'da 6 eğitim sendikası 5 Kasım'da öğretmenlere genel grev çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da önde gelen 6 eğitim sendikası, 5 Kasım'da öğretmenlere genel grev çağrısı yaptı. Sendikalar grevde maaş artışı ve bütçede revizyon talebinde bulunacak; liseliler ise 17 Eylül'den bu yana daha iyi eğitim koşulları için eylem düzenliyor.

Fransa'da hükümetin eğitim sektörüne ilişkin iyileştirme taahhütlerini yeterli bulmayan liseliler okul kuşatma eylemlerini sürdürürken ülkenin önde gelen eğitim sendikaları da 5 Kasım'da öğretmenlere genel grev çağrısı yaptı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın en büyük sendikalarından CGT'nin Genel Sekreteri Sophie Binet, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da sözleşmeli öğretmenlerin, emeklilerin, gençlerin ve eğitim çalışanlarının birlikte eylem yapacağını söyledi.

Binet, eylemlerde maaşlarının artırılması ve hükümet bütçesinin yeniden düzenlenmesi talebinde bulunacaklarını belirtti.

Önde gelen 6 eğitim sendikası da yaptıkları yazılı açıklamada, 5 Kasım'da öğretmenlere genel grev çağrısı yaptı.

Fransa'da liseliler daha iyi eğitim koşulları talebiyle 17 Eylül'den bu yana eylem düzenliyor. Öğrencilerin talepleri arasında öğretmen sayısının artırılması, okul binalarının yalıtım ve klima sistemleriyle donatılması, sınıf kontenjanlarının azaltılması, eğitime daha fazla ödenek ayrılması yer alıyor.

Öte yandan liselilerin eylemlerine destek verirken eğitim sendikaları da çalışanlar için maaş artışı ve bütçede revizyon talep ediyor.

Kaynak: AA
Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe

Bahçeli ateşi yaktı, top artık TBMM'de! İşte il olmaya aday 19 ilçe
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor
Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var

Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartla...
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler

9 gol yedi, maç sonu söyledikleri daha çok konuşuldu
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı

Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız

Pilotun son sözleri kan dondurdu! Çakıldığı yerde dev krater oluştu
İngiltere'de Filistin'e destek eylemlerinde 4 bin 200 gözaltı

İngiltere'de ortalık karıştı! 325 kişiye gözaltı
Hastanede dehşet anları! Elindeki telefon bir anda patlayarak alev aldı

Hastanede kabus anları! Her şey bir anda oldu